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Официальный представитель МИД РФ отметила, что западные политики внимательно следили за встречей двух лидеров, но главного, как обычно, так и не услышали.

После завершения в Кремле неформальной встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, за которой пристально следили западные политики, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что речь двух лидеров спровоцировала злость и ревность у Запада.

«Западные режимы изошли пеной, слушая вступительные слова президента России и председателя КНР на переговорах в Москве. Тут и зависть, и злость, и банальная ревность», — написала она в своем Telegram-канале.

При этом важного западные политики так и не услышали — о развитии двухсторонних отношений, о созидательности не только в интересах России и Китая, но и всего мира, подчеркнула Захарова. По словам дипломата, виной такой злости и зависти могут быть последствия санкций, которые больше всего ущерб нанесли вовсе не России.

«Некогда прекрасный западный „сад“ что-то совсем зачах. Может, не хватает российских удобрений, которые сам же Запад и заблокировал», — заключила она.

Си Цзиньпин прибыл с трехдневным визитом в Россию по приглашению Владимира Путина в минувший понедельник. В аэропорту Внуково его встречали с оркестром и почетным караулом. Спустившись с трапа на российскую землю, лидер Китая поприветствовал народ России и выразил наилучшие пожелания правительству и гражданам страны.

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