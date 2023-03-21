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ВСУ не в силах принять поражение. Они раз за разом принимают попытки по одному и тому же сценарию, но безрезультатно.

Российские военные тоже делают все возможное, чтобы порядок был восстановлен. На запорожском направлении они отбили попытку наступления с украинской стороны. По данным наших бойцов, в рядах противника были наемники из Европы. Как это определили — узнала корреспондент «Известий» Мэри Бадунц.

«Мы максимально близко подошли к тем позициям, где сейчас очень неспокойно. Здесь сейчас постоянно предпринимаются попытки прорыва», — рассказала журналист.

Самая горячая точка на запорожском направлении. До позиции ВСУ чуть больше километра. Здесь наши бойцы не первый раз останавливают противника.

«Бой проходил практически двое суток. Под непрерывным огнем артиллерии и танки. Самая основная задача была выполнена в первый день, когда нас практически хотели взять в окружение. Брошены были и танки, и бронетехника», — рассказал командир мотострелковой роты с позывным «Дукат»

Вот как это происходило — кадры с квадракоптера. Танк, возглавляющий колонну противника, подбит. Десант, который должен был высадиться — уничтожен внутри. Остальные БТР двигаются задним ходом, стреляя во все стороны. Пехота еще предпринимает какие-то маневры на земле, но пускается в бегство. Раненых и погибших бросают.

«Как доложила разведка, две роты противника были разбиты нашими бойцами. Наше количество бойцов было гораздо меньше», — рассказал заместитель командира первого взвода с позывным «Грек».

Еще один выстрел установки ПТУР — ракета точно попадает в цель. Нидерландский БТР выглядел грозно, но сгорел быстро. Выжившие бегут, теряясь в пространстве.

«С них требуют, чтобы они демонстрировали какие-то наступательные действия. Несмотря на то, что у уже нет сил и резервы исчерпаны. Это, скорее всего, те самые военнослужащие, которые отправлялись на обучение в Европу. Ну вот они продемонстрировали, какое у них обучение», — рассказал командир мотострелковой роты с позывным «Тайфун».

«Это были даже не, ну как я считаю, даже не украинские войска, а именно были наемники польские. Потому что у них, во-первых, было очень много дорогостоящей техники. Во — вторых, они умело управляли „польками“ — минометами. То есть, очень точно. Они работали как европейцы, по времени», — рассказал российский боец с позывным «Фома».

Боевики были настолько уверены в себе, что пытались пробить позиции усиленным взводом. Разведка боем провалилась в первые же часы операции.

«С точки зрения военного искусства следует, что если у тебя не получилось наступить — жди от противника контрнаступления. Благодарная этому действию противника, боевой дух еще больше возрос», — рассказал «Тайфун».

ВСУ не в силах принять поражение. Они раз за разом принимают попытки по одному и тому же сценарию, но безрезультатно. Только теряют технику и людей.