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Любовь способна на многое! Но иногда случается, что она дает трещину. И чаще всего из-за измены второй половинки. Стоит ли прощать такое предательство?

Обещание любящих друг друга людей хранить верность — слова красивые, но порой с годами они забываются. Все это провоцирует предательство, с которым одни готовы смириться, другие же сразу рвут отношения и спешат развестись. В беседе с Газета.ру семейный психолог Владимир Зуев объяснил, когда человек действительно лишь оступился и ему стоит дать шанс, а когда стоит закончить отношения.

По словам специалиста, измена — это не просто удовлетворение сексуальных потребностей, это бомба замедленного действия. Она незаметно разрушает брак, отношения людей. Однако такое предательство со стороны любимого человека, по мнению Зуева, все же можно простить. Но при этом нужно понимать, почему человек пошел на измену. Всего существует три категории измены: случайная, то есть партнер в определенный момент поддался соблазну, эмоциональная близость в совокупности с физической и нездоровое пристрастие партнера к сексу.

«Даже если ваши отношения дали мощную трещину, возможно восстановление при помощи радикального прощения и искупительной любви. Важно проговорить в паре, как каждый из партнеров понимает верность и неверность. Что для вас измена, а что изменой не является?» — отметил специалист.

Сексолог Елена Кондрашева с мнением коллеги согласна. Она уверена — для мужчины и женщины чаще всего по-разному объясняют, что такое измена. Для одних эмоциональная связь с другим человеком не является предательством, а для других это крах отношений. К примеру, если после случившегося вы простили человека, но каждое его прикосновение для вас словно нож в спину, лучше всего все же закончить отношения. Также же и в случае, если изменивший не пытается загладить свою вину, а наоборот — обвиняет партнера в случившемся.

Попытаться сохранить отношения стоит, если вы сами понимаете, что перестали уделять любимому человеку должное внимание, у вас длительная разлука или отношения «съел» быт, дети, дела.

«Слушайте свое сердце и разум. Другие здесь не советчики, это ваша жизнь и ваше решение», — заключила сексолог.

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