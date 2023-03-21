В Нальчике задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 44-летней давности

Фото, видео: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; СУ СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике; 5-tv.ru

Преступление оставалось нераскрытым с 1979 года. Задержанный уже признал вину.

Уголовное дело об убийстве жительницы Нальчика в 1979 году сдвинулось с мертвой точки спустя несколько десятков лет после трагедии. Следователи задержали мужчину, подозреваемого в совершении этого преступления. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике.

44 года назад в одном из училищ города было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Тогда правоохранители возбудили уголовное дело, но преступника найти не удалось. До текущего года преступление оставалось нераскрытым.

«Следователем-криминалистом при изучении материалов уголовного дела был спланирован и проведен комплекс дополнительных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, которые позволили установить личность подозреваемого», — сообщило кабардино-балкарское управление Следственного комитета.

Подозреваемым оказался ранее судимый 67-летний житель Нальчика. Он признал свою вину и на допросе рассказал все детали произошедшего. В тот день он решил заглянуть к погибшей, которая была его знакомой. Она работала ночным сторожем. Вместе они начали распивать алкогольные напитки, в ходе посиделок между ними возникла ссора. После мужчина начал бить женщину в область головы. Как только она упала, он задушил ее и скрылся.

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