В Норвегии заявили, что Украина уже получила танки Leopard 2

Фото: Mohssen Assanimoghaddam / ТАСС

Сообщается, что украинские экипажи бронемашин приступили к обучению.

В Минобороны Норвегии сообщили, что Украина уже получила от них танки Leopard 2.

«Украина уже получила норвежские танки Leopard 2, идет обучение украинского персонала», — говорится в Twitter военного ведомства.

К публикации прикреплена фотография танка Leopard 2, выезжающего из украинского военно-транспортного самолета.

В конце февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что первая партия танков Leopard 2 в количестве четырех машин уже находится на территории Украины. Премьер отметил, что Варшава в ближайшее время перешлет новую партию танков и призвал Евросоюз и НАТО «сделать то же самое».

Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи в размере 350 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для установок HIMARS и БМП Bradley, ракеты HARM, противотанковое оружие, лодки и прочее снаряжение.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в США назвали британский танк Challenger 2 бесполезным для Украины.