Мосгорсуд утвердил взыскание восьми миллионов рублей с Бари Алибасова-младшего

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Деньги понадобились Алибасову-младшему для одного интересного бизнес-проекта. Так он и влез в кредиты.

Суд обязал предпринимателя Бари Алибасова-младшего выплатить более восьми миллионов рублей задолженности по кредиту. Об этом сообщила радиостанция Business FM со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

«Мосгорсуд оставил решение Пресненского суда Москвы без изменения», — рассказали в источнике.

Алибасов-младший предпринимал попытки отменить решение Мосгорсуда. Пресненский суд Москвы в конце прошлого года удовлетворил иск Совкомбанка и обязал предпринимателя выплатить почти 8,4 миллиона рублей. Суд также обязал Алибасова оплатить государственную пошлину — 56 тысяч рублей.

«Обращено взыскание на предмет залога, недвижимое имущество, путем реализации с публичных торгов, установив начальную продажную цену в размере 11 610 100 рублей», — сообщал источник 5-tv.ru

Известно, что ранее представитель Алибасова не явился на заседание. Есть риск, что бизнесмен может лишиться имущества, если не рассчитается по кредиту.

Бари Алибасов–младший объяснял, что взял кредит в Совкомбанке для организации собственной вебкам-студии (площадка для создания контента, в том числе, для лиц достигших 18 лет — Прим. ред) в Калининграде. Гостевой дом он открыл в здании IX века, где ранее находились казармы гитлеровских летчиков. С 2021 года дело шло в гору, однако после ухода основного интернет-ресурса по сдаче гостиничных номеров, трафик пошел вниз. Алибасову потребовалась финансовая помощь и он влез в долги.

Ранее 5-tv.ru писал, что помощница Алибасова раскрыла детали судебного процесса.