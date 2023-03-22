Прислуга в пачках говорит на французском: новое видение чеховского «Дяди Вани»

Фото, видео: Станислав Красильников/ТАСС; 5-tv.ru

Проблемы, затронутые в пьесе XIХ века, актуальны по сей день.

На основной сцене МХТ имени А. П. Чехова прошла первая премьера постановки «Дядя Ваня» режиссера Дениса Азарова в рамках юбилейной программы, приуроченной к 125-летию театра. Главные роли в спектакле исполнили Авангард Леонтьев, Сергей Епишев, Светлана Колпакова, Павел Чинарев.

Мотивы размышлений о прошлом, об упущенных возможностях, об одиночестве, вечной рефлексии о смысле бытия пронизывают постановку. Однако новаторство, с помощью которого Денис Азаров по-новому трактовал пьесу, оставило у зрителей неоднозначное послевкусие. Режиссер и звездная актерская труппа предлагают погрузиться зрителям в проблемы чеховских героев, которые актуальны и по сей день.

«Мне кажется, Чехов — очень полифоничный, объемный и глубокий автор. Это драматургия без времени, которая всегда найдет отклик и в зрительских сердцах, и артисту будет интересно что-то раскапывать в персонажах. Конечно же, все рефлексии, которые присущи героям, они также присущи и создателям спектакля. По-другому быть не может. Спектакль получился бы сухим, черствым и плоским, если бы мы не разделяли боли и страдания персонажей, которых мы играем», — делится исполнитель Астрова Павел Чинарев.

Роль дяди Вани исполнил актер театра и кино Сергей Епишев. Природная угловатость артиста отлично подходит под амплуа главного героя, однако сам Епишев признается, что ранее не отождествлял себя с персонажем. В то же самое время не смог отказаться сыграть на основной сцене МХТ имени А. П. Чехова в юбилейный год.

«К сожалению, у него (дяди Вани — Прим.ред.) нет механизма справляться с этими довольно болезненными эмоциями и воспоминаниями. Конечно, это то, что требует работы, возможно даже помощи. И он очень одинок, ни одного человека нет, кто был бы за него, кто бы ему посочувствовал. Таких людей нет. Сложно от него ожидать, к сожалению, какого-то правильного обращения с этими жуткими чувствами», — рассуждает о своем герое Сергей Епишев.

На сцене свое горе дядя Ваня запивает вместе с весельчаком-доктором Астровым под песни популярной американской рок-группы 70-х Kiss.

Настоящим украшением постановки стала Светлана Колпакова, сыгравшая роль Елены Андреевны. В первом акте актриса предстает в облегающем платье с оголенными плечами и цветочным венком на голове. Внешность Афродиты не спасает героиню Колпаковой, та проживает свою личную трагедию. Елена Андреевна, увлеченная молодым врачом Астровым, живет с престарелым профессором Серебряковым, которого уже давно не любит. Ее нравственные принципы и установки не позволяют уйти из семьи.

«В этом ее природа. Она все время говорит: „Я хочу, чтобы вы меня уважали. Я хочу, чтобы вы думали обо мне лучше“. Как будто бы боится совершить этот шаг и уйти от своего уже теперь, наверное, не совсем любимого мужа», — рассказывает актриса.

Елена Андреевна считает себя «эпизодическим лицом». По признанию самой Колпаковой, героиня чувствует себя нереализованной, ведь ей не удалось состояться ни в материнстве, ни в профессиональной деятельности: Елена Андреевна окончила консерваторию, при этом нигде не использует свои таланты.

Авангард Леонтьев, сыгравший Серебрякова, называет своего героя человеком убеждений, который готов отстаивать свою правду до конца, даже если против него весь мир.

«У Чехова все несчастны. Они не знают об этом, но догадываются. Чехов ведь доктор. А врач не имеет права на ложь. И доктор обязан говорит правду пациенту <> Мы все любим розовое, сладкое. А доктора говорят нам правду, и мы иногда удивляемся. Мы начинаем дело делать относительно этой правды», — уверен народный артист РФ.

Трагедия, разворачивающаяся на основной сцене МХТ имени А. П. Чехова, переплетается с самоироничной линией на втором плане. Наряду с философскими размышлениями господ о смысле бытия в постановке изображена бурлящая жизнь прислуг. Они ходят на свидания, влюбляются, расстаются и вещи, которыми заняты аристократы, кажутся им столь незначительными.

Под присмотром Дарьи Юрской, исполняющей роль матери дяди Вани Марии Вайницкой, дворовые несуразно выступают в балете, говорят не иначе как на французском и всячески пытаются приобщиться к высокому. Сама Вайницкая-старшая на протяжении всей пьесы распивает коньяк, пробует себя в живописи и зачитывает умные статьи доктора Серебрякова. Комичность ситуации взрывает зал смехом. И вроде бы те вопросы, с которыми столкнулись герои пьесы, не кажутся уже зрителям такими трагичными.

О недоступном большинству женском счастии ранее в комментарии после премьеры спектакля «Космос» в МХТ им. Чехова порассуждала народная артистка Рф Евгения Добровольская. Как писал 5-tv.ru, по ее мнению, представительницы прекрасной половины человечества острее чувствуют свое одиночество и ненужность, поэтому зачастую предпочитают жить в придуманном счастливом мире.