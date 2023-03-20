Загадочный конверт: в деле об убийстве Энди Картрайта всплыли новые подробности

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Следствие на протяжении трех лет не может установить, что на самом деле Кохал сделала со своим мужем.

В деле Марины Кохал, расчленившей своего супруга-рэпера Энди Картрайта, появились новые подробности. В Смольнинском районном суде состоялось очередное заседание по делу о смерти исполнителя, на котором появился загадочный конверт.

Сайт KP.RU со ссылкой на пресс-службу судов Санкт-Петербурга сообщил, что сторона защиты принесла в зал запечатанное письмо. Представители объяснили, что ранее направили изготовителю инсулина запрос о случаях передозировки и смертельных исходов от препарата, однако в «таинственном конверте» было подтверждение об отсутствии подобных инцидентов.

О смерти музыканта стало известно 30 июля 2020 года. Его останки были обнаружены в холодильнике среди продуктов в квартире на Невском проспекте, где он жил с женой и ребенком. Марина объяснила, что ей пришлось расчленить тело супруга и инсценировать его исчезновение, так как накануне он скончался от передоза, а это недостойная рэпера смерть.

Супругу рэпера обвиняют в убийстве, но все три года не могут установить, каким именно способом она избавилась от собственного мужа. По данным следствия, накануне гибели Кохал ввела Картрайту инсулин. С 2021 года она находится под домашним арестом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких условиях жил Картрайт накануне убийства и почему хотел уехать от жены.