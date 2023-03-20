Путин поручил укомплектовать территориальные структуры МВД в новых регионах РФ

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Президент отметил качество работы сотрудников МВД и наказал усилить работу в новых регионах России.

В России повысилась раскрываемость преступлений. Об этом Владимир Путин говорил сегодня на расширенном заседании коллегии МВД. Также президент обратил внимание — важно контролировать, насколько обоснованно заводятся уголовные дела против бизнесменов.

А еще — эффективнее следить за миграционной обстановкой, перевести в цифровой вариант все ведение документации, связанное с получением гражданства, виз и разрешений на работу.

И еще. Говоря о регионах, которые совсем недавно вошли в состав России, президент потребовал оперативно комплектовать там территориальные структуры МВД.

«Обязательно надо задействовать и местные кадры, людей, которые на деле доказали свою порядочность, надежность и профессионализм. Прошу также полностью обеспечить новые подразделения современной спецтехникой, информационными системами и средствами связи.

Подчеркну, каждый гражданин, живущий в этих регионах должен чувствовать себя под защитой закона, быть уверенным в своевременной помощи сотрудников МВД. Прошу организовать эту работу так, чтобы волнующие людей вопросы решались в кратчайшие сроки», — заявил Владимир Путин.

На коллегии прозвучала и важная новость для автомобилистов. Срок действия водительских прав, которые истекли в прошлом или заканчиваются в этом году, продлен автоматически на три года. Об этом сегодня заявил глава МВД Владимир Колокольцев.