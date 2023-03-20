Экс-бойфренд Бузовой получил условный срок за мошенничество на 3,6 млн рублей

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Радий Лебедев обманул знакомого на покупку люксового автомобиля.

Экс-бойфренд Ольги Бузовой получил условный срок за мошенничество. Радия Лебедева обвинили в махинациях на сумму 3,6 миллиона рублей. Он пообещал знакомому, что поможет приобрести машину, но для этого ему нужно было перевести деньги на счет, сообщает KP.RU.

Изначально покупатель скинул Лебедеву 350 тысяч рублей за помощь с машиной с аукциона. Позже он передал ему 205 тысяч за помощь с покупкой ноутбука. А через некоторое время обвиненный сказал покупателю, что нашел автомобиль Toyota Land Cruiser, и тот снова отправил ему 3,5 миллиона рублей.

Долгожданную покупку жертве так никто и не предоставил. После обманутый мужчина обратился в полицию, а Радия Лебедева задержали.

«Меня обвиняют по 159 статье. Мошенничество в особо крупном размере. Больше ничего не могу сказать», — рассказал экз-возлюбленный Бузовой.

На судебном заседании Лебедев признался в содеянном, но не стал давать показания. Он раскаялся и вернул деньги обманутому знакомому. Суд назначил ему три года условно, поэтому из следственного изолятора Лебедева в ближайшее время не выпустят, его ждет еще одно судебное заседание.

Об отношениях Радия Лебедева с Ольгой Бузовой сообщали светские СМИ. Известно, что парня уже привлекали к уголовной ответственности.

Ранее 5-tv.ru писал, что мама Романа Третьякова до сих пор хранит фото сына с Ольгой Бузовой.

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