Си Цзиньпин на встрече в Кремле назвал Путина дорогим другом
Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru
Председатель КНР прибыл в Россию с государственным визитом на три дня.
Председатель КНР Си Цзиньпин назвал президента РФ Владимира Путина дорогим другом. По его приглашению Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Россию, где он планирует провести три дня.
«Уважаемый президент Путин, я всегда называю Вас моим дорогим другом. Мне очень приятно по Вашему приглашению еще раз посетить Россию с государственным визитом», — сказал председатель КНР.
Он также отметил, что не просто так выбрал именно Россию в качестве первой страны для зарубежного визита после переизбрания. Си Цзиньпин напомнил, что приезжал сюда ровно десять лет назад, когда впервые стал председателем КНР.
«Вы напомнили мне об этом, и по сей день эти картины хорошо сохраняются в моем сердце», — подчеркнул Си Цзиньпин.
Он встречался с Владимиром Путиным примерно 40 раз за 13 лет их знакомства. Сам председатель КНР отмечал, что Китай и Россия придерживаются концепции вечной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Владимир Путин также выражал уверенность в прочности российско-китайской дружбы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что планируют обсудить Путин и Си Цзиньпин.