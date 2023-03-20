В ДНР сообщили о новых видах пыток ВСУ над пленными РФ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Издевательства озверевших украинских боевиков становятся все более изощренными и жестокими.

Украинские боевики применяют новые виды пыток к российским военнопленным. Об этом заявила омбудсмен Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова.

«Становится еще хуже. Это стало еще более изощренным, к сожалению. Речь о новой партии наших вырученных ребят», — цитирует ее РИА Новости.

По словам Морозовой, сведения о новых пытках власти ДНР передадут в Следственный комитет России, где они лягут «в одно большое уголовное дело против Украины».

Омбудсмен добавила, что подвергнутые пыткам российские бойцы не падают духом и не сломлены, а виновные обязательно будут наказаны.

На днях в ООН признали военным преступлением факты расстрела, пыток и ранений российских пленных военнослужащими Украины. При этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова еще в январе призвала международные организации потребовать от Киева соблюдения Женевской конвенции в отношении российских солдат.

На территории Луганской народной республики (ЛНР) ранее нашли стулья с проводами и затяжками для конечностей в зданиях, которые до этого занимали украинские военные. По сведениям местных жителей, с помощью этих орудий пыток боевики истязали как военнопленных, так и мирных граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший сенатор США Ричард Блэк признал факты военных преступлений, совершенных украинскими боевиками, и политику их замалчивания западными СМИ.