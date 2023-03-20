«Уничтожает собственные войска»: в США раскрыли попытку ВСУ скрыть реальные потери

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Правда о ситуации на фронте может заставить Вашингтон отвернуться от Украины, поэтому страна идет на хитрости.

Украинский военачальник Валерий Залужный скрывает число потерь среди солдат ВСУ от главы Минобороны США Ллойда Остина. В попытке обмануть Вашингтон главкома уличил отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

В интервью журналисту Стефану Гарднеру для YouTube-канала он заявил, что данные о потерях украинской стороны — обман чистой воды, а американский министр обороны это прекрасно понимает.

По словам Риттера, раскрытие правды о ситуации на фронте может изменить отношение Вашингтона к Украине. Экс-разведчик предполагает: власти страны опасаются, что Штаты могут отвернуться от них и оставить без поддержки. Таким образом, многие убитые боевики киевского режима не попадают в официальные отчеты о погибших, а числятся без вести пропавшими.

«Фактически Украина уничтожает собственные войска. Это немыслимо», — прокомментировал он в беседе с журналистом.

Скотт Риттер также добавил, что ряды ВСУ испытывают острую нехватку кадров. По его словам, чтобы восполнять огромные утраты, мужчин похищают прямо на улицах. Воруют не только представителей призывного возраста — нередко среди похищенных встречаются мальчишки 14-16 лет. Их оправляют на поле боя после трехдневной подготовки, что объясняет многое, подчеркнул разведчик.

Ранее 5-tv.ru писал, что Риттер раскрыл план Польши по уничтожению украинских солдат.