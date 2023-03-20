Найдено тело провалившегося под лед основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова

Фото: ВКонтакте / Dima Nova

Музыкант провалился под лед на Волге под Ярославлем во время празднования дня рождения.

Умер основатель популярной хаус-группы Cream Soda 35-летний Дмитрий Свиргунов. Как стало известно 5-tv.ru, его тело водолазы достали из воды в Ярославской области. Родственники опознали погибшего.

Свиргунов отмечал свой день рождения в Диевом Городище на берегу Волги. По предварительной информации, музыкант и его друзья были пьяны. Они решили пройти Волгу, но на обратном пути лед не выдержал.

Вместе с основателем Cream Soda в воду провалились еще несколько человек. Одного смогли вытащить, но он скончался от переохлаждения. Поиски еще двоих пропавших продолжаются. Предположительно это младший брат Свиргунова и экс-хоккеист Георгий Киселев.

Ранее 5-tv.ru писал, что пятеро детей провалились под лед в Калужской области, двое из них погибли.