Срок действия истекших в 2022 и 2023 годах прав продлили на три года

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Автопродление коснется порядка пяти миллионов национальных удостоверений.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил о продлении срока действия прав, которые истекли в 2022 году или истекут в 2023-м. По его словам, возможность пользования действующими водительскими правами будет продлена автоматически на три года.

Правительственный информационный портал «Объясняем» подчеркнул, что автопродление коснется около пяти миллионов удостоверений. Примечательно, что продлению подлежат лишь национальные права.

Также, если срок действия водительского удостоверения истек ранее 1 января 2022 года, то есть в 2021 году и ранее, то автолюбителям придется переоформить документ.

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