Блогер-сыроед Лютый не признал вину в смерти месячного сына от истощения

Фото: ВКонтакте / Максим Лютый

Мужчина не кормил ребенка и обливал его холодной водой вместо лечения. Малыш скончался по дороге в больницу, куда родители повезли его в предсмертном состоянии.

Блогер-сыроед Максим Лютый отказался признавать свою вину в смерти месячного сына. По информации МК, заключенный под стражу мужчина не считает, что довел младенца до истощения. В то же время Следственный комитет РФ предъявил блогеру обвинение в истязании и убийстве.

Трагическая история произошла в Сочи, где Максим Лютый жил с женой и маленьким сыном. Сам блогер придерживался сыроедения и, как считают следователи, начал прививать эту систему питания и своему месячному ребенку.

Без еды младенцу вскоре стало плохо, но даже тогда отец не торопился обращаться в больницу, так как отрицал любую медицинскую помощь и лекарства. Когда ребенок начал задыхаться, его повезли в лечебное учреждение, однако малыш скончался по дороге.

Матери умершего ребенка предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Пыталась ли женщина как-то повлиять на ситуацию — неизвестно. Пока ее поместили под домашний арест, а самого Лютого в качестве меры пресечения на два месяца заключили под стражу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как образ жизни блогера Лютого привел его семью к трагедии.