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Сотрудники МУС вынесли незаконное решение об аресте главы РФ и уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Ахмад Хана, а также трех судей органа уголовной юстиции. Об этом СК сообщил в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, прокурором МУС в рамках расследования было направлено ходатайство в Палату предварительного производства II МУС, которое позволило бы получить ордер на арест граждан РФ.

Основываясь на данном официальном запросе, судьи МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айтала и Серхио Херардо Угальде Годинес вынесли противоречащие закону решения об аресте главы РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В СК отметили, что уголовное преследование в их отношении носит незаконный характер за неимением оснований для их привлечения к ответственности.

«В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой от 14.12.1973, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств», —указано в сообщении госоргана.

По данным ведомства, в действиях Карима Ахмад Хана присутствуют признаки преступлений по следующим статьям УК РФ: привлечение невиновного к ответственности, незаконное обвинение в тяжком преступлении и подготовка к нападению на иностранного гражданина, который находится под международной защитой. В СК подчеркнули, что действия привели бы к осложнению мировых отношений. В действиях судей также были обнаружены составы преступления по части второй статьи 301, а также части 1 статьи 30 части второй статьи 360 УК РФ.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев отмечал, что присоединившиеся к МУС страны Запада «приватизировали» его секретариат, превратив орган в «правосудие по-натовски». Ряд государств резко осуждает деятельность суда в Гааге. Самым ярым противником деятельности МУС являются США. В 2002 году американское правительство отозвало свою подпись под Римским правом. Решительно выступили против существования гаагского суда и КНР, Индия, Израиль, Иран и другие страны.