«Буду кучерявиться»: Сафронов заявил, что после рака собирается пересадить бороду

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Знаменитый артист смог справиться с лимфомой, но плачевные последствия после лечения все равно остались.

Иллюзионист, актер и ведущий Сергей Сафронов пару лет назад сообщил общественности о страшном недуге — лимфоме Ходжкина. Это было тяжелое время для звезды, тогда он не знал, победит ли страшное заболевание. К счастью, все сложилось положительно для артиста, он смог справиться с болезнью.

Сейчас знаменитость живет обычной жизнью, но последствия рака все равно остались. Одно из них — отсутствие волос на голове. Это сильно расстраивало иллюзиониста, поэтому он решился на пересадку. Для этого мужчина даже обратился к турецким экспертам, ему сделали операцию в Стамбуле.

«После химии волосики у меня повыпадали, поэтому пришлось. Мне пересадили четыре тысячи луковиц. После двух недель после пересадки — никакого следа от косметической операции. Никакой боли не было. Года четыре я ходил лысым, а теперь буду ходить и кучерявиться», — заявил 40-летний Сергей в шоу на видеоплатформе PREMIER.

При этом звезда отметил, что продолжит пересаживать волосы. В будущем он хочет густую и насыщенную бороду. Сейчас в планах артиста пересадить волосяные луковицы на затылочную часть головы. Также, помимо облысения, у сценариста есть еще одна проблема — он не может позволить себе некоторые напитки.

«Осложнения на горле остались: химия и лучевая терапия повредили щитовидку, поэтому сейчас я не могу пить слишком холодную и горячую воду, исключил всякие газировки», — сообщил артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Сафронов сделал отчаянное заявление после победы над раком.