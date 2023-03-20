«Будет раскол»: политолог оценил возможность начала гражданской войны в США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hauke Schröder; ВКонтакте / bredikhinav; 5-tv.ru

Эксперт Антон Бредихин считает, что есть возможность того, что Штаты превратятся в суверенные конфедерации.

В СМИ появилась информация, что сторонники Республиканской партии могут взбунтоваться, если с их стороны не будет сильного кандидата на выборах президента США. Политолог Дмитрий Родионов считает, что это может привести к гражданской войне, которая повлияет на весь мир.

Он отметил, что, если завтра демократы отправят за решетку своего конкурента и фаворита от республиканцев на выборах и запретят ему участвовать, лишив возможности реванша, то сторонники Дональда Трампа взбунтуются.

Эксклюзивно для 5-tv.ru политолог Антон Бредихин прокомментировал, возможно ли начало гражданской войны в США из-за ареста Трампа.

«Арест же будет завтра. Это раз. Соответственно, мы этого ждем, что он будет во вторник. Но вместе с тем, я думаю, что Трамп может попробовать использовать те же методы, которые использовали в свое время против него», — говорит эксперт.

Бредихин считает, что демократы активно используют именно такое движение, которое было направлено на свержение Трампа и дискредитацию его сторонников. Он отмечает, что в данном случае столкновение может быть даже не по линии демократов-республиканцев, он будет более глубоким, так как даже самые радикальные республиканцы были ближе к радикальным демократам, чем к республиканцам-центристам. Поэтому в данном плане будет больше территориальный раскол.

Если рассматривать Америку в общем, то по Штатам доминирует белое пуританское население, которое является носителем традиционных ценностей. Для них браз — это союз мужчины и женщины, а не все иные инсинуации, которые продвигают демократы.

«Может быть, на основании вот этого раскола, в первую очередь, это коснется южных Штатов, которые граничат с Мексикой. И в данном случае будет раскручиваться карта как раз таки смешанного населения, имеющего двойную идентичность мексиканцев и американцев», — говорит политолог.

Трамп понимает, что ему лучше избраться президентом той части, которая будет его поддерживать. Экс-президент не будет наступать на свои же ошибки и при этом постарается сделать так, чтобы те территории, которые будут под его руководством, они были все-таки были приверженцами тех же ценностей, которые разделяет и он.

Эксперт отмечает, что раскол Севера и Юга никто не отменял. Он как был, так и остается, только он трансформировался. Сейчас появились другие форматы раскола в виде разных этнических компонентов. Но вместе с тем этот раскол определяется и сегодня, поэтому вполне возможно, что на улицах многих Штатов могут появиться флаги конфедераций.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в США пригрозили Пелоси тюрьмой на фоне возможного ареста Трампа.