Что случилось с могилой Табакова спустя пять лет после его смерти

Могила Табакова спустя пять лет после его смерти утопает в цветах

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

Актер ушел из жизни 12 марта 2018 года после продолжительной болезни.

Пять лет спустя после смерти Олега Табакова его могила по-прежнему усыпана цветами. Кадрами с Новодевичьего кладбища поделился портал dni.ru.

Судя по фотографии, люди до сих пор очень часто приходят на могилу легендарного актера и приносят цветы. Родные, коллеги, ученики — все они до сих пор приходят отдать дань уважения великому мэтру.

Памятник из мрамора и стекла на могиле Табакова появился не сразу. Первые три года там стоял только деревянный крест, который позже сменила надгробная плита от скульптора Николая Симонова. Он объяснял, что памятник в виде трех вертикальных столбов — это образ трех этапов жизни великого актера: театры «Табакерка», «Современник» и Художественный театр. В создании уникального надгробия также участвовали скульптор Андрей Налич и художник по стеклу Юрий Мерперт.

Олег Павлович Табаков умер в возрасте 82 лет. Незадолго до смерти у актера начался сепсис (заражение крови. — Прим. ред.), затем он впал в предкомное состояние «глубокого оглушения». Сердце Табакова не выдержало долгой борьбы с болезнью — после приступа врачи решили отключить его от аппарата жизнеобеспечения. Сам артист несколько месяцев не приходил в сознание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему старшая дочь Олега Табакова не пришла на его похороны.