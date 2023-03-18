Сына Байдена подозревают в получении средств от фирмы из Китая

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Белый дом уже дал реакцию на обнаруженные данные.

В США вспыхнул новый скандал, в эпицентре оказался сын президента — Хантер Байден. Его и других членов семьи главы Белого дома обвинили в получении 1,3 миллиона долларов от компании из Китая. Об этом сообщает издание USA Today, ссылаясь на заявление комитета по надзору и подотчетности палаты представителей американского конгресса.

По данным источника, члены семьи Джо Байдена: сын Хантер, брат Джеймс, невестка Хэлли и еще один неизвестный родственник — получили выплаты со счетов State Energy HK Limited, которое находится под контролем Роба Уокера, партнера семьи президента.

Конгрессмены обнаружили, что деньги были начислены в начале марта 2017 года, через несколько месяцев после того, как Байден покинул пост вице-президента США.

«Неясно, какие услуги были предоставлены для получения этой непомерной суммы денег», — пишет издание слова председателя комитета республиканца Джеймса Комера.

Он отмечает, что комитет волнуется, что будут возможные последствия из-за зарубежных выплат и он продолжит «следить за денежным следом» бизнес-схем Байдена и его семьи. При это, как средства были получены и распределены, комитет не уточняет.

В Белом доме уже появилась реакция на обнаруженные данные, со своей стороны они раскритиковали заявление и сказали, что информация не соответствует действительности.

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