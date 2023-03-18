«Янки, валите домой»: успехи КНР и РФ в примирениях на Ближнем Востоке больно ударили по США

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На наших глазах происходит передел сфер влияния на планете, рассказал политолог и востоковед Евгений Сатановский. Из-за действий Москвы и Пекина американцы стремительно теряют влияние в мире.

Успех Китая в примирении Ирана и Саудовской Аравии стал неприятным сюрпризом для США. Вкупе с миротворческими усилиями России можно говорить о свершившемся переделе сфер влияния в мире. Об этом 5-tv.ru рассказал политолог и ученый-востоковед Евгений Сатановский.

«Это до крайности неприятная тема для американцев. Потому что Иран, уж извините, — один из главных исторических врагов США с 79-го года. А Саудовская Аравия еще недавно была одним из главных региональных партнеров Соединенных Штатов, вполне себе региональной сверхдержавой и одним из крупнейших американских покупателей оружия. На какие суммы в Америке были контракты по поставкам Саудовской Аравии? На десятки и сотни миллиардов долларов. И американский ВПК к этому привык. <…> Для американцев — это нож острый», — объяснил эксперт.

Сейчас Иран и Саудовская Аравия начинают разворачиваться в сторону Китая, хотя ранее тяготели к США, отметил Евгений Сатановский. Тем временем Россия добивается успехов в урегулировании отношений Турции и Сирии в рамках «астанинского формата», а также проводит встречи заместителей министров иностранных дел Турции, Сирии и Ирана на своей территории.

«Это дополнительно говорит, что американцы из региона будут вытеснены. Принцип простой — „yankees, go home (янки, валите домой — Прим. ред.)“. Как это было во Вьетнаме. <…> Мы видим передел сфер влияния на планете», — подчеркнул востоковед.

Вашингтон не может достойно ответить на политику Китая и России на Ближнем Востоке, поэтому реагирует сдержанно. Такими темпами регион уйдет из зоны влияния США.

«Осталось только решить мирным путем вопрос ирано-израильского противостояния. И не останется там особо жестких конфликтов, в которые можно будет влезать. Это тема крайне любопытная и для нас, и для Китая», — подытожил Евгений Сатановский.

Саудовская Аравия и Иран считались главными соперниками на Ближнем Востоке — их противостояние называли ближневосточной «холодной войной». О своем сближении Эр-Рияд и Тегеран неожиданно объявили на минувшей неделе. Страны договорились возобновить экономические и дипломатические отношения. При этом они поблагодарили лидера КНР Си Цзиньпина за помощь в начале мирного процесса — Китай выступил посредником в сделке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Си Цзиньпин собирается с визитом в Россию. Детали визита ранее раскрыли в Кремле.