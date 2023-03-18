Спокойствие, только спокойствие: ТОП-7 способов справиться со стрессом

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Врач-пульмонолог Олег Абакумов считает, что стресс — это реакция на перенапряжение, поэтому при первых признаках тревожности стоит существенно пересмотреть ваш привычный режим дня.

Современный ритм жизни заставляет каждый день испытывать на прочность нервную систему человека. Нескончаемый информационный поток и городской шум медленно, но верно склоняют нас к перенапряженному состоянию. Как известно, стресс — это и есть реакция на него. Однако существует целый ряд эффективных способов побороть тревожность. Ими поделился врач-пульмонолог и терапевт Олег Абакумов.

Дыхательные техники

Профессор Гарвардской медицинской школы Герберт Бенсон уверен, что дыхательные техники помогают легче справиться с нагрузкой на нервную систему — об этом свидетельствуют его многочисленные исследования. Этот способ релаксации помогает создавать новые нейронные связи в мозге, преодолевать стрессовое состояние и тревогу. Также дыхательные техники улучшают способность к концентрации и избавляют от мигреней.

Их стоит выполнять два раза в день: утром — перед началом рабочего дня и вечером — перед сном.

Техника «Квадрат»

Найдите в своем доме прямоугольный предмет: окно, дверь или холодильник; Посмотрите в верхний левый угол и вдохните, считая до четырех; Переведите взгляд на правый верхний угол и выдохните, считая до четырех; Переведите взгляд в нижний правый угол и вдохните, считая до четырех; Переведите взгляд в нижний левый угол и сделайте задержку дыхания, полностью выпустив воздух из легких, но все также считая до четырех.

Повторите эту технику десять раз. Постепенно увеличивая время нахождения в каждом из углов прямоугольника, но не более 20 секунд. Важно, чтобы вы дышали диафрагмой.

Займитесь домашними делами

Перестаньте проводить все свободное время за телефоном и телевизором. Сделайте уборку в своей квартире, уделите внимание родным и близким, в особенности, детям. Ограничьте время использования телефона и прочих девайсов, а освободившееся время займите творчеством.

Пейте больше жидкости и наладьте рацион питания

Для борьбы со стрессом следует всего лишь пить достаточное количество воды. Но помните, что не существует общей нормы для всех людей — у каждого организма она своя. Особенно эффективным для восстановления тонуса будет зеленый чай. Он содержит микроэлементы теобромин, теофилин и L-теанин, которые помогают организму бороться со стрессом.

Также врач советует не «заедать» стресс, а наоборот — наладить ежедневный рацион, наполнить его полезными продуктами, а также соблюдать режим питания. Не забывайте употреблять достаточное количество белков, клетчатки и медленных углеводов.

Займитесь спортом

Ни для кого не секрет, что даже умеренные физические нагрузки поднимают уровень эндорфинов — это гормон, отвечающий за настроение человека. Для этого необязательно идти в спортивный зал — хватит и обычной прогулки по городу или на природе.

Наладьте режим сна

Терапевт рассказал, что восемь-девять часов крепкого сна существенно снижают уровень стресса и тревоги, а также стабилизируют настроение.

Проконсультируйтесь с врачом

Если вам не помогают вышеописанные способы, то высока вероятность, что уровень перенапряжения стал настолько высок, что только медицинская помощь может стабилизировать ваше состояние. Пульмонолог советует не бояться идти к психиатру, ведь правильно подобранные препараты не только не смогут навредить здоровью, но и благоприятно повлияют на вашу психику.

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