Скапливается гной и болит голова: Оксану Самойлову ждет участь Алисы Казьминой?

В сети подозревают, что у Оксаны Самойловой может провалиться нос

Фото: Instagram* / samoylovaoxana

Проблемы у обеих звезд начались в 2020 году.

У жены рэпера Джигана Оксаны Самойловой, возможно, могут быть проблемы со здоровьем. Как сообщил Telegram-канал «НеМалахов СЛИВки» со ссылкой на неких «знающих людей», речь, предположительно, об осложнениях после неудачной ринопластики.

«Знающие люди говорят, что у Оксаны Самойловой после неудачной ринопластики произошли осложнения. Гной скапливается из-за инфекции. Как бы нос не провалился, как у бывшей жены Андрея Аршавина (экс-модель Алиса Казьмина — Прим. ред.)», — говорится в публикации.

Сама Самойлова недавно связывалась с подписчиками и говорила, что у нее гайморит, поэтому утверждать о чем-либо конкретно невозможно. Кроме того, модель жаловалась на ужасные головные боли и общее плохое самочувствие.

Позже супруга исполнителя отмечала, что ее состояние улучшилось, и она даже в первый раз вышла на улицу после большого перерыва, пишет dni.ru.

Хронические проблемы с носом наблюдаются у селебрити с 2020 года. Ей даже хотели провести операцию, чтобы исправить носовую перегородку, однако женщина отказалась, и все переросло в гайморит. Если болезнь не лечить, она смертельно опасна. Самойлова спрашивала у поклонников, делал ли кто такую операцию, и есть ли после нее гематомы.

К слову, у Алисы Казьминой нос «провалился» в действительности. Она на долгое время пропадала с радаров. В марте прошлого года бывшая модель говорила, что всему виной сифилис. Однако она уточнила, что он не имеет отношения к половой жизни.

Алиса Казьмина страдает от последствий тяжелой болезни. Фото: Instagram* / arshavina_alisia

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему у Казьминой нет шанса выздороветь.

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