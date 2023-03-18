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Аналогичная атака со стороны украинских радикалов произошла в ночь на среду, 15 марта.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили за ночь 44 снаряда по левобережным селам Херсонской области, сообщили экстренные службы.

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Каиры, Великая Лепетиха, Днепряны, выпустив в общей сложности 44 снаряда из ствольной артиллерии», — сказано в сообщении.

Сейчас уточняются данные о разрушениях и пострадавших. Радикалы Незалежной регулярно атакуют населенные пункты, освобожденные Россией. Таким образом в ночь на среду, 15 марта, неонацисты Самостийной выпустили 43 снаряда по Херсонской области. Данные о пострадавших не сообщались.

Российская армия освобождает Донбасс он украинских неонацистов с февраля 2022 года. Под контролем войск РФ ряд территорий. Конечная цель спецоперации — прекращение геноцида мирных граждан со стороны киевского режима. Зарубежные СМИ представляют миротворческую миссию, как вторжение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как армейская авиация сопровождает российские колонны в зоне спецоперации.