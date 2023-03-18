Американский актер Маколей Калкин стал отцом во второй раз

Иван Обухов 16

Американский актер Маколей Калкин стал отцом во второй раз

Американский актер Маколей Калкин стал отцом во второй раз

Фото: www.globallookpress.com / Hubert Boesl

Звезда стал отцом в декабре 2022 года, но известно об этом стало лишь сейчас.

По данным, имеющимся в распоряжекнии Us Weekly, звезда франшизы «Один дома» Маколей Калкин во второй раз папой, причем — тайно. Его жена Бренда Сонг родила мальчика по имени Карсон в декабре 2022 года. Однако новость о столь радостном событии стала известна лишь сейчас. 

Первый ребенок Маколея и Бренды — мальчик по имени Дакота — родился в апреле 2021 года. Ранее Калкин часто признался, что ему очень хочется иметь большую семью.

Маколей Калкин и его супруга Бренда Сонг познакомились в 2017 году на съемках картины «Мальчишник в Таиланде».

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Брухунова рассказала, что ее сын с Петросяном занимается по утрам.

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