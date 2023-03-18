Американский актер Маколей Калкин стал отцом во второй раз

Фото: www.globallookpress.com / Hubert Boesl

Звезда стал отцом в декабре 2022 года, но известно об этом стало лишь сейчас.

По данным, имеющимся в распоряжекнии Us Weekly, звезда франшизы «Один дома» Маколей Калкин во второй раз папой, причем — тайно. Его жена Бренда Сонг родила мальчика по имени Карсон в декабре 2022 года. Однако новость о столь радостном событии стала известна лишь сейчас.

Первый ребенок Маколея и Бренды — мальчик по имени Дакота — родился в апреле 2021 года. Ранее Калкин часто признался, что ему очень хочется иметь большую семью.

Маколей Калкин и его супруга Бренда Сонг познакомились в 2017 году на съемках картины «Мальчишник в Таиланде».

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Брухунова рассказала, что ее сын с Петросяном занимается по утрам.