«Хрестоматия для экстремалов»: Наталья Штурм пострадала в океане

Певицу Штурм спас парень из Лиона, когда ее накрыло волной

Фото, видео: Instagram* / nataliashturm; 5-tv.ru

Заслуженная артистка до сих пор шокирована произошедшим.

Российская певица Наталья Штурм пострадала, когда хотела снять для подписчиков волну океана. Подробности селебрити раскрыла в социальных сетях.

«Парень из Лиона спас меня. Хотела большую волну для вас снять. Как шарахнет по ногам, и я упала, за ней вторая. Хрестоматия для экстремалов. С головой накрыло и потащило. Слышу, парень кричит мне и бежит ко мне. Схватил и рывком вытащил. Я в шоке, у меня ступор какой-то… спасибо парню», — написала Штурм.

В ответ пользователи порекомендовали исполнительнице композиции «Школьный роман» быть осторожней и пожелали беречь себя.

«Хранитель ваш!» — написала одна из комментаторов.

Наталья Штурм является заслуженной артисткой Республики Крым, снималась в картинах «Нежный возраст»; «Сыщики» и других. Кроме того, знаменитость пишет романы и детективы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что произошло с Натальей Штурм на Карибах.

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