Сплошные плюсы: аналитик охарактеризовал виды банковских вкладов

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Определенные варианты вложений имеют огромное количество банковских продуктов.

Банковские вклады различаются сроками действия и целями. Так клиенты финансовых организаций открывают краткосрочные, среднесрочные или долгосрочные вклады. В беседе с «Известиями» финансовый аналитик Станислав Бовт рассказал, какими недостатками и преимуществами обладают депозиты. Он подчеркнул, что сейчас имеется спрос на вклады, имеющие срок до года.

«Это связано с желанием вкладчиков иметь оперативный доступ к деньгам без существенных потерь в процентах, которые могут возникнуть при досрочном расторжении долгосрочного депозита», — пояснил Бовт.

Он добавил, что подобные варианты вложений имеют огромное количество банковских продуктов. Ими обладают финансовые структуры, не входящие в топ соответствующего сектора. Однако, для того, чтобы получить максимальную прибыль, банки пользуются агрессивной инвестиционной политикой.

«В этом случае риски значительно возрастают», — прокомментировал Бовт.

Что касается долгосрочных депозитов, они нацелены на то, чтобы обеспечить сохранность денег и получить при этом сверху небольшой денежный бонус от банка за возможность инвестировать средства в проекты, приносящие прибыль.

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