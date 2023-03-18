Как две капли: что общего в судьбах сестер Татьяны и Ольги Арнтгольц

Сестры Арнтгольц вышли замуж и развелись почти одновременно и родили сыновей с разницей в 20 дней

Фото: Матыцин Валерий / ТАСС

С самого рождения знаменитости — не разлей вода. Одна школа, одна профессия и много совпадений в личной жизни.

Не разлей вода

Близняшки появились на свет в 1982 году с разницей всего лишь в 20 минут, на столько Таня опередила Олю. С того момента сестры идут рука об руку: учились в одном классе, вместе занимались художественной гимнастикой, а еще балетом и теннисом. Решение связать свою профессию с журналисткой тоже было обоюдным и потом так же дружно девушки передумали.

Как рассказывает издание StarHit.ru, это произошло после того, как сестрам, окончившим актерский класс при лицее, педагоги посоветовали отправиться в Москву и попробовать поступить в театральный вуз. Девочки так и сделали и у них получилось, обе стали студентками Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина.

Ольга Арнтгольц так же востребовано впрофессии, как и ее старшая сестра-близняшка . Черединцев Валентин / ТАСС

На первых ролях

Несмотря на поразительное сходство, сестры этим не пользовались. Но во время дипломного спектакля в вузе — пришлось. Ольга тогда сильно травмировала ногу о металлический станок, и Таня, как старшая сестра, выручила младшую.

В тот момент она, кстати, уже успешно дебютировала на экране, в молодежном сериале «Простые истины». Оля потихоньку тоже делала шаги в кино, начав с роли в киноальманахе «Черная комната», после — в фильме «Русское», и образ Светки тогда выстрелил.

Правда, у фильма была интересная предыстория. Место Оли, по идее, должна была занять Таня, но ту не отпустили из Одессы.

«Ассистенты увидели мою фотографию, а искать стали Таню. Когда она встретилась с Велединским, выяснилось, что фотография была моя. Но в итоге Таня не смогла сниматься», — признавалась младшая сестра Арнтгольц.

Похожая ситуация получилась у артистов Чадовых — планировалось, что именно Алексей станет партнером Татьяны, но по стечению обстоятельств Ольга работала с Андреем.

После Ольга и Татьяна становились все более востребованными и узнаваемыми артистками. На счету старшей сестры — «Последний уик-энд», «Фурцева», «И все-таки я люблю» и десятки других, запавших в память зрителю работ. Ольгу знают по картинам «Девятый вал», «Пираньи», «Дочки» и это далеко не все.

Кстати, обе были нарасхват в телевизионных шоу. А в одном из сезонов «Ледникового периода» Ольга примерно с середины проекта заменила старшую сестру-близняшку по личным обстоятельствам.





Татьяна Арнтгольц счастлива в браке с Марком Богатыревым три года Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Личная жизнь

Отношения с молодыми людьми у девушек тоже развивались параллельно. Первая настоящая любовь у Татьяны случилась с партнером по сериалу «Простые истины» Анатолием Руденко, влюбленные провстречались около двух лет, но актер был не готов идти дальше. Ольге же общественность приписывала роман с актером Алексеем Чадовым.

Замуж сестры вышли также с небольшой разницей во времени: Татьяна за актера Ивана Жидкова — в 2008-м, а Ольга за коллегу Вахтанга Беридзе — в 2009-м. В этом же году старшая сестра родила дочку, младшая тоже стала мамой девочки, но в 2013-м.

В разводе из двоих родственниц Таня снова оказалась первопроходцем — ее брак рухнул, не выдержав кризиса пяти лет. Правда, с бывшем знаменитость смогла сохранить хорошие отношения. В первую очередь ради их общей дочки. Ольга же развелась совсем немногим позже, прожив с мужем около шести лет. Предположительно, еще до развода знаменитость начала встречаться с режиссером Дмитрием Петрунем, который потом и стал ее вторым мужем и отцом двоих сыновей.

У Тани после развода, предположительно, завертелся роман с партнером по театру Григорием Антипенко и закончился также стремительно. А уже 2018-м кинозвезда пришла на премьеру картины «Елки» с актером Марком Богатыревым, в 2020-м пара расписалась и через год стала родителями сына Данилы. Малыш появился на свет всего на 20 дней позже своего двоюродного брата Льва, третьего ребенка Ольги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что Татьяна Арнтгольц критикует супруга Марка Богатырева.