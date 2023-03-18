Аналитики подсчитали цену «корзины счастья» для россиян

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

По данным исследования сервиса доставки, жители страны стали в два раза чаще покупать товары для поднятия настроения.

Продуктовая «корзина счастья» среднестатистического россиянина стоит от 655 до 683 рублей. К такому результату пришли исследователи онлайн-сервиса доставки «Сбермаркет», сообщает РИА Новости. Отмечается, что в 2023 году жители страны стали покупать товары для поднятия настроения в два раза чаще.

«Корзина счастья» — это набор продуктов с высоким содержанием триптофана, ароматической альфа-аминокислоты, отвечающей за позитивный эмоциональный настрой и спокойствие. Она также способствует выработке в организме самого известного нейромедиатора, так называемого «гормона счастья», серотонина. В корзину входят сыр, орехи, бананы и темный шоколад. 700 рублей — и пакет с маленькими радостями жизни вам уже везет курьер.

Сервис подсчитал, что за два с половиной месяца 2023-го продажи сыра выросли на 129% в сравнении с прошлогодними показателями. Орехи стали популярнее на 9%, Вся слава досталась темному шоколаду. Он оказывается в каждой 17-й продуктовой корзине. Россияне больше остальных любят шоколадки с орехами (арахис, фундук, миндаль) и карамелью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о шести доступных продуктах, которые при регулярном присутствии в рационе, помогают человеку эффективнее бороться со стрессом и тревожностью.