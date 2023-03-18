Житель Казани избил соседа и отрезал ему ногу из-за недожаренного шашлыка

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Замечание хозяину дома, который организовал неидеальный «прием», привело к кровавой расправе.

Недожаренный шашлык стал причиной кровавой расправы жителя Казани над соседом. Насолившего приятеля мужчина буквально разделал в его же доме — отрезал левую ногу шлифовальной машинкой. Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные прокуратуры Татарстана, 34-летний задержанный частично признал свою вину. Суд состоялся недавно, в качестве наказания ему избрали десять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщили в региональной прокуратуре, инцидент произошел 13 ноября 2022 года. Фигурант пришел в гости к своему соседу, но прием его не впечатлил, в частности, угощение. Он сообщил хозяину дома, что шашлык недожарен, после чего разгорелся конфликт. Сначала гость избил своего соседа, затем пустил в ход шлифовальный станок. Пострадавший от тяжелейших травм скончался на месте.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробности жуткого уголовного дела, расследуемого в Краснодарском крае. 16-летняя девочка родила ребенка в уличном туалете, убила его, а спустя три дня скончалась дома от кровопотери. За время беременности ни один врач не обследовал подростка, мать вызвала скорую помощь лишь когда пришло время констатировать смерть.