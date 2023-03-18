Оксана Самойлова впервые рассказала о самочувствии после госпитализации: «Это кошмар»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Жена рэпера Джигана впервые за несколько дней смогла выйти из дома и открыть глаза под лучами солнца.

Блогер Оксана Самойлова, жена рэпера Джигана (Настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн. — Прим. ред.) и многодетная мама, впервые вышла на связь с поклонниками после госпитализации. Несколько дней назад она рассказала о плохом самочувствии, вскоре после этого оказалась в больнице. Как выяснилось сегодня, звезда впервые в жизни столкнулась с гайморитом, да еще и в тяжелой форме. Она пережила все «прелести» недуга в виде отеков и боли — головной, в области глаз и даже челюсти.

Неделя, по словам Самойловой, просто выпала из жизни. Знаменитость не могла даже выйти на улицу, потому что под лучами солнца глаза начинали слезиться, и открыть из просто не получалось. Впервые за долгое время оказавшись за пределами дома, блогер наконец насладилась свежим весенним воздухом и красотой вокруг. Лечение продолжается, но жить, как говорится, уже можно.

«Плохая новость: у меня гайморит, и это кошмар. Я не могла даже глаза открывать — у меня слезы ручьем лились. Хорошая новость: я уже выздоравливаю, и мне гораздо лучше», — сообщила Самойлова.

Последний визит к доктору не обрадовал звезду. Выяснилось, что риск снова тяжело перенести заболевание значительно повышает искривленная перегородка носа. Врач порекомендовал селебрити хирургическое исправление дефекта. О своей проблеме Самойлова знает с 20202 года, но до сих пор она откладывала ее решение. Теперь знаменитость ищет проверенного специалиста, который сможет провести операцию без ринопластики.

Оксана Самойлова переживает непростые времена, которые еще и усугубила болезнь. Блогер не живет с мужем, однако не рассказывает фанатам причину размолвки. Неизвестно даже, дело в крупной ссоре или пара приняла окончательное решение о расставании. Четверо детей — рядом с мамой в загородном доме, папа-рэпер в Москве, он пропустил день рождения сына и был замечен с синяками и травмами в стенах больницы.

Ранее, писал 5-tv.ru, сам Джиган намекнул на причины разлада в отношениях с женой.