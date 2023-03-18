В центре Москвы произошел пожар
Иван Обухов 13
Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын
Возгорание обнаружено в храме апостолов Петра и Павла в Басманной слободе.
Пожар произошел в храме апостолов Петра и Павла в Басманной слободе в центре российской столицы.
«Пожар произошел в храме апостолов Петра и Павла в Басманной слободе. Горят строительные леса на площади 10 кв. метров», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Первый деревянный храм был возведен в конце XVII века, каменный — позже, уже в XVIII веке. По некоторой информации, он был построен по распоряжению первого российского императора Петра I.