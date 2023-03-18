В центре Москвы произошел пожар

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Возгорание обнаружено в храме апостолов Петра и Павла в Басманной слободе.

Пожар произошел в храме апостолов Петра и Павла в Басманной слободе в центре российской столицы.

«Пожар произошел в храме апостолов Петра и Павла в Басманной слободе. Горят строительные леса на площади 10 кв. метров», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Первый деревянный храм был возведен в конце XVII века, каменный — позже, уже в XVIII веке. По некоторой информации, он был построен по распоряжению первого российского императора Петра I.