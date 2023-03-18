«У них есть два месяца»: Постпред России в ООН жестко ответил США, Британии и ЕС

Постпред России Небензя: у Запада есть два месяца на снятие санкций с сельскохозэкспорта

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ООН до сих пор не выполнил свои обязательства по снятию ограничений на экспорт российских удобрений и сельскохозпродукции, заявил постпред России В ООН Василий Небензя.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что у Запада есть только два месяца на то, чтобы снять санкций с экспорта сельхозпродукции из РФ.

«Соглашение не выполняется ни на йоту», — заявил российский дипломат, добавив, что от выполнения Западом своих обязательств будет зависеть дальнейшее участие России в зерновой сделке.

В июле 2022 года Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку. Были подписаны два документа — по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов Украины (Черноморска, Одессы и Южного), и удалению препятствий на экспорт российского продовольствия и удобрений.

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