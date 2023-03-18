«Не считают за людей»: в ООН не стали слушать омбудсмена ДНР Дарью Морозову

Небензя об отказе ООН дать слово омбудсмену ДНР на заседании по Украине: Не считают за людей

Фото, видео: Спринчак Валентин / ТАСС; 5-tv.ru

Приглашение Дарьи Морозовой российской стороной поддержали четыре страны, три воздержались, восемь высказались против.

Совет безопасности ООН отказал омбудсмену Донецкой народной республики (ДНР) Дарье Морозовой в выступлении на заседании по гуманитарной ситуации на Украине. В поддержку инициативы высказались четыре страны, в их числе Россия и Китай, три воздержались, восемь проголосовали против. Отказ Морозова получила, среди прочих, от США, Франции и Великобритании.

Процедурное голосование по вопросу участия представителя ДНР в заседании в Совбезе ООН запросили Штаты. Морозова была приглашена сказать свое слово российской стороной. О требовании организовать голосование сообщила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Нам жаль, что приходится запрашивать проведение этого голосования, хотя большинство членов Совбеза вчера и сегодня уже выразили председателю свою серьезную озабоченность», — сказала она.

Представительство России в свою очередь настаивает на выступлении Дарьи Морозовой на заседании Совбеза ООН. В частности, постпред РФ при международной организации Василий Небензя заявил: Москва сожалеет, что омбудсмен ДНР получала отказ. По словам дипломата, РФ в будущем пересмотрит свое отношение к допуску докладчиков на заседания с учетом поведения США.

«Это только подтверждает, что вы не считаете жителей Донбасса за людей и вам наплевать на их страдания», — сказал Небензя.

Еще до процедурного голосования постпред РФ подчеркнул, что Дарья Морозова была приглашена, чтобы у Совбеза появилась возможность «получить из первых рук информацию о катастрофической гуманитарной ситуации в Донбассе». Обстановка в регионе, отметил Василий Небензя, неразрывно связана с положением ден на Украине.

Ранее, писал 5-tv.ru, в ООН признали, что расстрел российских пленных украинскими военнослужащими является военным преступлением. То же мнение было высказано относительно подтвержденных фактов пыток и ранения пленных.