Путин назначил врио главы Смоленской области после отставки губернатора

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Прежний глава региона Алексей Островский занимал свой пост с 2012 года. Срок его службы должен был завершиться в 2025 году.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Василия Анохина временно исполняющим обязанности (врио) губернатора Смоленской области. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Кремля. Прежде Анохин был заместителем губернатора региона, позже занимал должность директора департамента регионального развития правительства России.

На встрече с новым врио главы Смоленской области Путин подчеркнул: у Анохина большой опыт работы в правительстве, в том числе в сферах жилищно-коммунального хозяйства и строительства, что должно помочь ему эффективно решать вверенные задачи во благо региона. Сам Анохин отметил, что считает самыми проблемными вопросами в области здравоохранение, образование и жилье. Кроме того, по его мнению, особого внимания требует сфера социального обеспечения мобилизованных граждан и членов их семей.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский ушел в отставку по собственному желанию. Он руководил регионом с 2012 года, до этого в течение восьми лет был депутатом Госдумы от ЛДПР. В 2020-м глава региона был переизбран, срок службы на высоком посту должен был завершиться в 2025-м.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто стал новым главой Чукотки. Его предшественник Роман Копин занимал должность в течение 15 лет, освобожден от должности был также по собственному желанию.