Экс-разведчик США Риттер: Зеленский сбежит с Украины, чтобы не быть убитым

Фото: www.globallookpress.com / Alexis Sciard

Пока у главы государства есть шанс сбежать с семьей за границу.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется покинуть страну, чтобы избежать гибели от рук украинских военных. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в своем личном блоге.

«Он проигрывает. Если он останется на Украине, то погибнет либо от прямого удара российских войск, либо от рук офицера ВСУ», — приводит цитату Риттера EADaily.

По его словам, сейчас у главы Украины есть шанс уехать со своей семьей за границу и прожить нормальную жизнь. Однако это только в том случае, если он сможет доказать в суде, что не совершил военных преступлений.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что Зеленскому после окончания конфликта на Украине очень понадобятся гарантии безопасности. Более того, по его мнению, президент знал о своем проигрыше еще до начала специальной военной операции.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru опубликовал статью о том, как политолог предрек судьбу Зеленскому после СВО.