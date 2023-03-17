Захарова: решения непризнаваемого Россией МУС юридически ничтожны

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В российском МИД прокомментировали ситуацию с выдачей МУС ордеров на арест Львовой-Беловой и не только.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордеров на арест уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой и самого российского лидера Владимира Путина. Дипломат подчеркнула, что для нашей страны любые решения МУС юридически ничтожны. Более того, организация в принципе является непризнанной.

«Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные „рецепты“ на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», — опубликовала пост в Telegram-канале Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва и Киев не смогли договориться по «керченскому инциденту» в Гааге.

Международный уголовный суд в Гааге, который не признает российская сторона, начал работу в соответствии с Римским правом еще в 1998 году. В 2016 году Москва в очередной раз подтвердила, что в принципе не желает заключать какие-либо договоренности на этот счет.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев отмечал, что присоединившиеся к МУС страны Запада «приватизировали» его секретариат, превратив орган в «правосудие по-натовски». Ряд государств резко осуждает деятельность суда в Гааге. Самым ярым противником деятельности МУС являются США. В 2002 году американское правительство отозвало свою подпись под Римским правом. Решительно выступили против существования гаагского суда и КНР, Индия, Израиль, Иран и другие страны.