Самая полная женщина РФ в предсмертном интервью рассказала о своих страхах: «Вижу себя балериной»
Самая толстая женщина России перед смертью составила завещание
Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger
Покойная даже не пыталась бороться со своими вредными привычками.
Самая толстая женщина России Ксения Мохова скончалась еще в прошлом году, однако после нее осталось предсмертное интервью, в котором она рассказала о своей жизни и том, кем хотела бы стать после смерти. Кадры ее последних дней жизни показали на одном из федеральных телеканалов.
Ксения действительно являлась самой толстой женщиной в нашей стране — она весила 300 килограмм. Более того, она практически не двигалась и ела по десять раз в день. По ее рассказам, она очень любила фастфуд и творог.
«Трудно принять себя такой, в зеркало стараюсь не смотреть. Я вижу себя балериной», — заявила тогда в интервью Мохова.
Более того, она добавила, что уже смирилась со своей смертью и даже хотела написать завещание, а потом стать привидением, чтобы охранять от злых духов.
У женщины осталась дочь, которая до последних дней была рядом с мамой и ухаживала за ней.
До этого российская актриса Мария Голубкина призналась, что считает свою полную фигуру абсолютно нормальной для своих 50-ти лет и в этом возрасте вполне естественно — быть толстой.
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