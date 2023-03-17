Неизменна: почему Центробанк сохранил ключевую ставку в четвертый раз подряд

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Что значат такие решение и какое будущее ждет российскую экономику в разгар кризиса?

Центробанк России сегодня сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, уже четвертый раз подряд. Свое решение финансовый регулятор объяснил умеренными темпами инфляции, восстановлением деловой и потребительской активности. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, на экономику России не влияет кризис, в котором оказались банки США и Европы.

В целом, Центробанк сосредоточен сейчас на поддержании в стране финансовой стабильности и социальной защищенности и мониторит, в том числе, ситуацию с ипотекой от застройщиков.

«Что касается разных ипотечных схем от застройщика, траншевые ипотеки с возвратом, кэшбэк, нас абсолютно не устраивают эти схемы. Черт знает какие, как вы сказали. Согласна с этим. И мы не только мониторим эту систему, и готовы принять решение по ним», — отметила глава ЦБ.

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