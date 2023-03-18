Победу ковали все! Жителей осажденного Сталинграда приравняют к ветеранам

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Кабмин России принял это решение в рамках празднования 80-летия победы в Сталинградской битве.

Жителей осажденного Сталинграда приравняют к ветеранам Великой Отечественной войны.

И они смогут претендовать на те же льготы, в том числе, на получение двух пенсий и возможность улучшить жилищные условия за счет федерального бюджета.

Такое решение российское правительство приняло в рамках празднования 80-летия Сталинградской битвы.