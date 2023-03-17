Пушилин: военные РФ пресекли попытки вывода взводов ВСУ из Артемовска

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Уже совсем скоро город окажется под контролем сил РФ, считает Пушилин.

Военные РФ пресекли попытки выхода нескольких украинских взводов из Артемовска. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире федерального телеканала.

По его словам, несколько попыток выхода нескольких украинских взводов были пресечены российскими подразделениями.

«Ситуация плавно продвигается в направлении освобождения Артемовска», — заявил Пушилин.

Также он добавил, что данные попытки военных Украины покинуть местность связаны с необходимостью ротации войск и вывоза раненых.

На данный момент, ситуация для украинских войск в Артемовске «очень серьезно ухудшается», заключил врио главы ДНР.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной кампании после того, как главы ДНР и ЛНР обратились с просьбой о помощи в отражении агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. От мирного урегулирования конфликта Киев отказался.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские силы освободили село Зализнянское под Артемовском.