Эпидемиолог Онищенко: даже если русские привезут инфекцию из Танзании, то ничего не будет

Фото, видео: www.globallookpress.com / LaPresse; РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru

Врач Онищенко порекомендовал гражданам России воздержаться от поездок в Африку.

Ученые и медики бьют тревогу: в Танзании обнаружили неизвестную инфекцию, от которой умирают люди. Среди скончавшихся уже пятеро человек. У пациентов перед смертью диагностировали рвоту, лихорадку, кровотечения и печеночную недостаточность. С тел покойных уже взяли мазки, чтобы определить возбудителя инфекции.

Эксклюзивно для 5-tv.ru врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко предположил, насколько инфекция опасна для россиян. Врач рекомендует любителям экзотики среди граждан России отсрочить свой визит в Танзанию.

«Я не вижу причин, чтобы у нас это вызвало эпидемию, но не стоило, чтобы они сами заболели. Даже если они привезут, особенно ничего не будет», — говорит врач.

Также специалист отмечает, что это геморрагическая лихорадка, а для того, чтобы узнать какая именно необходимо провести исследования. Онищенко говорит, что скорей всего это трансмиссивная инфекция, поэтому за такой инфекцией нужно наблюдать, что бы был более профессиональный диагноз.

«Вероятность появления какой-то новой я тоже не исключаю. Потому что, к сожалению, мы мало знаем, что нас окружает», — подытожил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что медики зафиксировали пять смертей в Танзании.