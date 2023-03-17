Он заснул навсегда: 13-летний школьник умер при странных обстоятельствах в Истре

В подмосковной Истре 13-летний мальчик умер во время сна

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

Накануне вечером школьник пожаловался на неважное самочувствие.

В подмосковной Истре при загадочных обстоятельствах ушел из жизни 13-летний мальчик. Подросток пришел домой из школы, лег спать и больше не проснулся.

Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в ночь с 15 на 16 марта. В среду вечером подросток пожаловался на неважное самочувствие и пошел спать. Утром, в районе 08:30, отец зашел в комнату к сыну и увидел, что тот лежит на животе и не подает признаков жизни.

До приезда скорой мужчина пытался оказать мальчику первую помощь, но это не помогло. Прибывшие на место медики констатировали у школьника смерть.

О том, что стало причиной трагедии, пока не сообщается. По некоторым данным, иногда у мальчика случались припадки, характерные для эпилепсии.

Известно, что родители покойного на сегодня находятся в разводе. Последнее время мальчик жил вместе с отцом в Истре, а мама с младшей сестрой — в другом соседнем городе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мать умершего младенца в Сочи отправили под домашний арест.