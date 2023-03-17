Лихорадка, Эбола или… Какая инфекция могла убить пятерых людей в Танзании

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kieran Kesner; © РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru

Эпидемиолог Геннадий Онищенко отметил, что страну могла поразить геморрагическая лихорадка, а какая именно — вариантов много.

Ученые и медики бьют тревогу: в Танзании обнаружили неизвестную инфекцию, от которой умирают люди. Среди скончавшихся — уже пять человек. У пациентов перед смертью диагностировали рвоту, лихорадку, кровотечения и печеночную недостаточность. С тел покойных уже взяли пробы, чтобы определить возбудителя инфекции.

Эксклюзивно для 5-tv.ru врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко предположил, что это может быть за болезнь. Он отметил, что это геморрагическая лихорадка, а для того, чтобы узнать какая именно, необходимо провести исследования.

«И желтая лихорадка, хотя это больше экваториальная Африка, это может быть и Эбола. Поэтому, конечно, нет данных, когда это началось», — отмечает эксперт.

Врач говорит, что, скорее всего, это трансмиссивная инфекция, которая передается через укусы насекомых. За такой инфекцией нужно наблюдать, чтобы был более профессиональный диагноз.

«Вероятность появления какой-то новой инфекции я тоже не исключаю. Потому что, к сожалению, мы мало знаем, что нас окружает», — говорит врач.

На данный момент известно, что инфекция достаточно быстро распространяется. В районы, где проживали заболевшие, направлены группы быстрого реагирования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что медики зафиксировали пять смертей в Танзании.