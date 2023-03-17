В Москве задержали рецидивиста с оружием
Магдалина Нуар 101
МВД сообщило о задержании вооруженного рецидивиста в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко
Правоохранителям удалось быстро обезвредить мужчину.
Полицейские задержали в Москве вооруженного рецидивиста. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк журналистам.
По последним данным, пострадавших нет. Происшествие произошло на юго-востоке столицы.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как пенсионер-рецидивист жестоко убил и расчленил соцработницу в Приморском крае.