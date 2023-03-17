Весеннее обострение: таро-прогноз на неделю с 20 по 26 марта

Фото, видео: www.globallookpress.com / Britta Pedersen; 5-tv.ru

Таролог Айгуль Хуснетдинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем абсолютно во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Таролог Айгуль Хуснетдинова подготовила эксклюзивно для 5-tv.ru общий таро-прогноз на неделю с 20 по 26 марта.

Основная энергия недели (карта Паж мечей в перевернутом положении)

Нужно расслабиться и позволить некоторым вещам происходить в вашей жизни. Не нужно контролировать, не нужно давить и ждать, что все будет по-вашему. Это неделя, когда лучше приберечь все свои ресурсы для удачного шага чуть позже.

На следующей неделе будет еще и новолуние в Овне. Неделя будет довольно конфликтной: энергия Овна будет принуждать к каким-то активным действиям, но энергия новолуния говорит о том, что нужно остановиться и немного затаиться, прежде чем, делать какой-то мощный рывок. А наша карта говорит нам о спокойствии. О том, что нужно продумать о всех недостатках своих планов. Эта неделя неблагоприятна для покупок, для увольнения с работы или выходить на новое место работы. Отложите все эти действия до лучших времен.

Здоровье (карта Король кубков в перевернутом положении)

Карта говорит нам о различных эмоциональных обострениях, которые могут негативно отразиться на отношениях. Эта та самая неделя, когда у вас может начаться весеннее обострение. Нужно очень аккуратно относиться к своему здоровью, особенно мужчинам. Все будет очень нестабильно: то, что вы когда-то пускали на самотек — выплывет на этой неделе. Этим нужно будет заняться. Главный совет — держать себя в руках.

Финансы (карта Тройка мечей в перевернутом положении)

Здесь можно расслабиться. Неделя будет благоприятной для возврата долгов или рутинных оплат. Все будет благоприятно.

Личная жизнь (карта Пятерка пентаклей в перевернутом положении)

Решения на этой неделе точно принимать не стоит. Отношения будут претерпевать критические моменты. Кризис в отношениях неизбежен, но лучше его просто перетерпеть. Главный посыл — никаких радикальных решений лучше не принимать. Это время анализа, но принимать решение, которое изменит вашу жизнь нельзя ни в коем случае. На этой неделе возможны ссоры, ревность и недомолвки.

Совет на неделю (карта Маг в перевернутом положении)

Пусть все идет своим чередом. Это не ваша неделя. Нужно будет потерпеть, подождать и постараться не менять свою жизнь кардинально хотя бы на этой неделе. Не рубите с плеча и с вами все будет в порядке!

Ранее 5-tv.ru опубликовал астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 марта.