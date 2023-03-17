Пожалуйста, проснись! Шестилетняя девочка обнаружила дома мертвую маму и ее любовника

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Кто виноват в страшной трагедии и нашли ли преступников?

Шестилетняя девочка из Подмосковья стала очевидцем трагедии в квартире, где жила со своей мамой и ее любовником. Малышка хотела разбудить родительницу, но та оказалась мертва, ее сожитель — тоже.

Как стало известно 5-tv.ru, это произошло в четверг утром, 16 марта, в Люберцах. В тот день ребенок после неудачной попытки поднять маму позвонил тете погибшей и рассказал, что та не открывает глаза. Позже в этом, видимо, убедилась и сама женщина и сообщила в полицию.

Прибывшие на место правоохранители нашли на кровати два полураздетых бездыханных тела — 23-летнюю женщину и 21-летнего мужчину. Ни на одном из них признаков насильственной смерти, по предварительным данным, не выявлено. Оба, предположительно, к тому моменту были мертвы около 12 часов. Другие детали происшествия не сообщаются.

Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливают местные следователи, по итогам будет принято соответствующее решение.

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