Путин и Си Цзиньпин опубликуют статьи о состоянии отношений России и Китая

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Это будет важным сигналом за несколько часов до переговоров двух лидеров.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на следующей неделе опубликуют в СМИ статьи о состоянии отношений между двумя странами. Об этом сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков на брифинге.

«Два лидера договорились о том, что они опубликуют статьи соответственно в «Жемин Жебао» и «Российской газете», — заявил он.

Статьи будут опубликованы 20 марта, в понедельник.

Также известно, что Владимир Путин и Си Цзиньпин в статьях обсудят различные вопросы по России и Китаю, что уже само по себе будет носить важный характер. Более того, это произойдет буквально за несколько часов до официальных встреч. В Москве они встретятся за неформальным обедом, а уже 21 марта состоятся переговоры.

Напомним, что всего два лидера встречались друг с другом в различных форматах около 40 раз. В МИД КНР назвали поездку Си Цзиньпина в РФ визитом дружбы, который еще больше укрепит взаимное доверие между странами.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Кремле раскрыли детали визита Си Цзиньпина в Россию.