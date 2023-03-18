Как мама может спровоцировать буллинг в отношении ребенка? Ответ сексолога

Фото, видео: www.globallookpress.com / Wiese/face to face; личный архив. Александры Милллер; 5-tv.ru

Эксперт Александра Миллер считает, что из-за откровенного поведения матери, больше всего страдают дети.

Эксклюзивно для 5-tv.ru сексолог Александра Миллер объяснила, как мама, откровенным поведением или фотографиями, может спровоцировать буллинг в отношении своего ребенка.

Если женщина выкладывает откровенные фото, то это может негативно отразиться на ребенке, с той точки зрения, что так непринято и неправильно в обществе. По отношению к чаду может начаться навешивание ярлыков и клише. Эксперт считает, что из-за такого поведения матери, больше всего страдают дети, так как подростки жестоки.

«Опять, вернемся к подросткам, которые говорят „если мама выкладывает фото в купальнике, значит, она …“ — известными именами ее называют. Здесь может быть только осуждение общества, которое негативно повлияет на психику», — объяснила Миллер.

Буллинг и «гнобление» людей в обществе, к сожалению, никуда не делся. Даже если какие-то невинные моменты происходят в жизни человека и кто-то один их осудил, включается стадное чувство и все начинают заклевывать. Как раз это негативно может повлиять на психику детей, отмечает эксперт.

«По большому счету, дети, у которых там голышом где-то расхаживают родители, бывают зачастую более счастливые, эмоционально устойчивые, нежели те, которые живут по правилам и делают так, как желает общество», — подытожила врач.

Ранее 5-tv.ru писал, как откровенные фото мамы влияют на ребенка. Семейный психотерапевт Наталья Наумова отметила, что ребенок может начать копировать поведение мамы, особенно, если это девочка.